2022 sonuna kadar 5000 teslimat

Ulu Motor bünyesinde Türkiye pazarına sunulan elektrikli otomobil markası Skywell’in elektrikli SUV modeli ET5, Türkiye pazarında çok yüksek bir talep ile karşılaşmaya devam ediyor.

Satışa ilk sunulduğu günden bu yana 4.500’ün üzerinde bir sipariş alan marka, yalnızca son bir aylık süreçte 650 adetlik ön sipariş aldı. Skywell CEO’su Mahmut Ulubaş, “Yalnızca son tüketiciden değil filo şirketlerinden de ciddi bir talep alıyoruz. Şu ana kadar aldığımız 4.500 adetlik bir sipariş bulunuyor. Eylül ayında 650 adet, Ekim’de ise 1.000 adet teslimat yapmayı hedefliyoruz. Sene sonuna kadar teslimat rakamımızı ise 5.000 adet seviyesine çekmeyi hedefliyoruz” dedi. ET5; NEDC verilerine göre 520 km’ye kadar çıkabilen menzile sahip.

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