3. çeyrekte geliyor

Dacia, Brüksel Otomobil Fuarı’nda Spring’e outdoor hissi kazandıran, yeni Extreme donanımını sergiledi. Spring Extreme, yeni “Arduvaz Mavi” renk ve donanıma özel tasarım öğeleriyle yollara çıkacak.

Dacia, yeni Spring Extreme donanımı ile aynı zamanda tamamen yeni ELECTRIC 65 motorun da (65 HP/48kW) dünya prömiyerini yaptı. Yalnızca Spring Extreme ile sunulan yeni motor, yeni bir vites kutusu ile birleştiriliyor. Tamamen yeni ELECTRIC 65 motor ile Spring Extreme, WLTP ortalama döngüsünde 220 km ve WLTP şehir döngüsünde 305 km menzile ulaşabiliyor. Satışa sunulduğu ülkelerde 2 yıldan kısa bir sürede 100 bin adedin üzerinde siparişle, elektrikli araç pazarının liderlerinden biri haline gelen Spring’in, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak.

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