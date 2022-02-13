3 kişiden biri otomobil alamıyor

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 verilerine göre, Türkiye’de halkın yüzde 35’inin otomobil satın alma imkânı yok. Türkiye, 35 Avrupa ülkesi içinde 2. sırada bulunuyor. Türkiye’den daha kötü durumda olan ülke Arnavutluk. AB ortalaması ise yüzde 5,8. Türkiye’de 1000 kişiye 150 otomobil düşüyor.

Türkiye bu alanda ise Avrupa’da son sırada. 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de 3 kişiden birinin otomobil alma imkânı yok. Euronews’deki habere göre otomobil almaya imkânı olmayanlar sıralamasında Türkiye Avrupa’da ikinci sırada olmasına rağmen bu oranın giderek düşmesi dikkat çekiyor. Eurostat verilerine göre bu oran 2006 yılında yüzde 61 iken son yıllardaki kademeli düşüşle 2020’de yüzde 35’e kadar geriledi. Otomobil alamayanların oranı 2011 yılında yüzde 57, 2014’te yüzde 48 ve 2017’de yüzde 39’a düştü. Haber Merkezi

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