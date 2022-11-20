5. nesil Prius sahnede

Toyota, 1997 yılında tanıtılmasından bu yana tüm dünyaya öncülük eden hibrit Prius modelinin yeni neslini tanıttı.

Japonya’da dünya prömiyeri yapılan yeni nesil Prius, Los Angeles Fuarı’nda ilk kez sergilenirken plug-in hibrit olarak sunulacak aracın Avrupa’daki prömiyeri ise 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

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