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24 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

50 milyar dolar için birlik lazım

23 Ocak 2023, Pazartesi 21:40
“Yakın tedarik zinciri politikasıyla Avrupa’nın en gözde otomotiv yedek parça sektöründe tedarik yapan ülkesiyiz” diyen OSS Başkanı Özalp: “Sadece tedarik sanayi olarak 50 milyar dolarlık bir ihracat yapabilmemiz mümkün. Bunun için herhangi bir kamusal destekten ziyade sektörün biraz konsolidasyon ve bir araya gelmeye ihtiyacı var.”

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL

İstanbul’da düzenledikleri toplantıda gazetecilerle buluşan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, sektörle ilgili açıklamalarda bulundu. OSS Başkanı Özalp, “Biz 247 üyesiyle toplam 5 milyar dolarlık bir pazarın yüzde 80 anlamında temsilciliğini yapıyoruz. Aslında bu kademeli bir pazar. Üretici, dağıtıcı, perakendeci, servis ve son araç kullanıcısına inen bir pazar olduğu için toplam pazarın 6 milyar doların biraz üzerinde olduğunu biliyoruz. Ve toplamda da 75 binin üzerinde bir istihdam sağlıyoruz” dedi.

Yedek parça üretiminde yüzde 75’lerdeyiz

Mühendisten mavi yakadaki ustabaşına kadar birçok alanda istihdamı önemsediklerini söyleyen Özalp, “Üreticilerimiz ana sanayiye ürün verdikleri gibi aftermarkete de üretim yapan ve ihracatları çok kuvvetli olan firmalarımız var. Verilere göre, ana sanayide üretimimiz yüzde 67’lerde fakat yedek parça üretiminde yüzde 75’lerdeyiz. Bu da gerçekten ana sanayi dışında da çok ciddi bir şekilde ihracat pazarlarında güçlü olduğumuzu gösteriyor ki, başta AB olmak üzere tüm ülkelere ihracat yapabilen potansiyele sahip üreticilerimiz var” diye konuştu.

Konsolidasyon yüklenmeliyiz

Özalp, “İhracat potansiyeli çok yüksek bir sektörüz. Nitekim otomotiv, 31,5 milyar dolar ihracatla Türkiye’nin ikinci en büyük sektörü oldu. Rakamın 12 milyar dolar dış satımla önemli bir kısmını tedarik sanayi gerçekleştirdi. Bu noktada otomotiv sektöründe sadece tedarik sanayinin 12 milyar dolardan 50 milyar dolara gelmesiyle ilgili formülleri aktarmak için hazırız. Bunun için de herhangi bir kamusal destekten daha çok sadece gerçekten sektörün genel anlamdaki biraz konsolidasyon ve biraz bir araya gelmesi yeterli” dedi.

Kargo maliyeti parçadan fazla!

 

“Çok defa dile getirdiğimiz konulardan bir tanesi de kargo maliyetleri” diyen OSS Başkanı Ziya Özalp, “Kargonun yedek parça ve servisin maliyetlerini geçmiş durumda olduğu durumlar var. Herhangi bir filtreyi A noktasından B noktasına götürdüğümüz zaman filtrenin maliyetinin iki katı kadar kargo maliyetleri ödemekteyiz. Bu kargo maliyetlerindeki artış da biraz pazarın az oyuncuyla olmasından kaynaklı olabilir. Bu noktada maliyetlerin alt kırılımlarına baktığımız zaman; ne akaryakıt fiyatlarıyla ne de işçilik fiyatlarıyla maalesef karşılaştıramıyoruz” ifadesini kullandı.

 

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