"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

"6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldı

21 Haziran 2023, Çarşamba 12:46
Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarında ilk tescil tarihinden itibaren "6 ay ve 6 bin kilometre" koşulu getiren düzenlemenin uygulama süresinin 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Açıklamada, otomotiv sektöründe son birkaç aydır arz-talep dengesine aykırı cereyan eden fahiş fiyat oluşumlarının ve haksız ticari uygulamaların önüne geçmek, rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek motorlu kara taşıtı alım satımında düzenli işleyişi sağlamak amacıyla otomotiv sektörünün yetkili kuruluşları olan otomotiv üretici ve distribütörleri, yetkili bayiler ve oto galeri temsilcileri ile Bakanlıkta 19 Haziran'da kapsamlı görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

İnternet ilanlarındaki fahiş fiyata tedbir

Otomotiv alım satımlarında bir süredir bazı firmalarca yürütülen stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, bugüne kadar yürütülen yoğun denetim tedbirlerine ilave olarak, Bakanlıkça otomotiv sektörü temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak, haksız kazançlara ve tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik ilave tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiğine işaret edildi. Açıklamada, bu çerçevede alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay uzatıldı.

Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar '6 ay-6 bin kilometre' kısıtlama düzenlemesi kapsamında, Bakanlığımızca düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca anılan satışlara ilişkin kayıtlar ile denetim sonuçları kayıt dışı kazancın vergilendirilmesini sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacaktır.

İnternet ortamında verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

Bakanlığımızca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da motorlu kara taşıtı satışlarında yetkili bayi, oto galeri ve bireysel satıcılar düzleminde fahiş fiyat oluşumuna yol açan uygulamalar ile 6 ay-6 bin kilometre kısıtlamasına ilişkin yoğun denetimlerimize devam edilecektir."

Liste fiyatının üzerinde fiyat talebine ceza

Açıklamada, bu kapsamda bugüne kadar, pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı işlem tesis eden işletmelere 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandığı anımsatılırken, ayrıca, stokçuluk uygulamaları kapsamında, 2021 ve 2022 yıllarında 15 yetkili bayiye 8 milyon 292 bin 360 lira, mayıs ayında tüketicilerin sıfır kilometre taşıtlara erişimini zorlaştırıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 4 yetkili bayiye 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Haziran ayı içinde ise müşterilerden taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep ettiği veya müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilen 10 yetkili bayiye 49 milyon 44 bin 600 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlave olarak, idari para cezası uygulanan 4 yetkili bayinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilmiştir. Böylelikle stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar toplam 75 milyon 171 bin 360 lira idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır."

AA

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akdeniz’deki ölümler artık bitsin

    Parlamenter sisteme dönülsün

    Meksika'da aşırı sıcaklık sebebiyle ölenlerin sayısı 37'ye çıktı

    Faciadan kurtulanlar Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor

    Titanik'e giden denizaltıyı arama çalışmalarında sesler tespit edildi

    15 yaşındaki kız çocuğu da İsrail’in Cenin saldırısında şehit oldu

    Geçen yıl 65 yaş kısıtlamasına takılan Hacı adaylarının Kutsal Topraklar hasreti sona erdi

    "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldı

    Titanik'e sefer yaparken kaybolan denizaltı için harekete geçtiler

    Marmara depremi beka sorunu

    Giyim firmalarına ‘Uygur’ davası

    Guterres'ten İsrail'e dur ikazı

    Türkmen mülteciler destek bekliyor

    Araba almak da hayal oldu

    Demokrasi için en büyük tehlike kutuplaşma

    Çalışanların yüzde 70’i asgari ücretli oldu

    Uzmanlardan tek ses: 'TikTok’a sınırlama gelsin', 'Artık yeter!'

    AKP eski CHP’ye benzedi

    İlaç sıkıntısı büyüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1991’den bugüne değişen ne?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Erol Sarı

    Demokrat Nur Talebesi Mehmet Özyurt
    M. Latif SALİHOĞLU

    İbni Sînâ’dan sağlıklı beslenme
    Süleyman KÖSMENE

    Kalu beladan önce karanlıkta mıydık?
    Risale-i Nur'dan

    Risalelere ekmek gibi, su gibi ihtiyaç var
    Genel

    AKP eski CHP’ye benzedi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    1445’e girmeye hazırlanırken…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.