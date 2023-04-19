7 aday belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” finalinde yarışacak 7 aday model açıklandı.

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 23 Mayıs tarihinde yapacağı test sürüşünden sonra her model son kez oylanacak. Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen 33 aday arasından finalist 7 otomobil şu şekilde sıralanıyor; “BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai IONIQ 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408, Toyota Corolla Cross.”

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.