7 aday belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” finalinde yarışacak 7 aday model açıklandı.
Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 23 Mayıs tarihinde yapacağı test sürüşünden sonra her model son kez oylanacak. Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen 33 aday arasından finalist 7 otomobil şu şekilde sıralanıyor; “BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai IONIQ 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408, Toyota Corolla Cross.”