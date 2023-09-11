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11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

8 ayda 800 bine dayandı

11 Eylül 2023, Pazartesi 01:42
Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Ağustos dönemi verilerine göre, yılın ilk 8 aylık döneminde üretimde yüzde 13, ihracatta yüzde 11, pazarda ise yüzde 63’lük artış yaşandı. Böylece ilk 8 aylık pazar 800 bine dayanarak “milyon adetlik” yıllık pazar rekoruna bir adım daha yaklaştı.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Haziran ve Temmuz’da aylık rekorlar kıran 2023’ün ilk sekiz ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 788 bin 197 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 64 oranında artış sağladı ve 582 bin 419 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 60, ağır ticari araç pazarında yüzde 32, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 66 büyüme sağlandı. 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti. 

Üretim de ihracat da arttı

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 13 artarak 943 bin 609 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 8 aylık dönemine göre yüzde 21 artış sağlayan otomobil üretimi ise 599 bin 915 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 981 bin 897 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 8 ayında üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 27 artış yaşanırken hafif ticari araç grubunda geçen yıla paralel seyretti. 2022 yılının ilk 8 aylık dönemine göre ticari araç pazarı 60, ağır ticari araç pazarı yüzde 32, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 66 artış sağladı. Yılın ilk 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 26 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 656 bin 750 adet, otomobil ihracatı ise 425 bin 934 adet düzeyinde gerçekleşti. 2023’ün 8 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 788 bin 197 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 64’lük artış sağladı ve 582 bin 419 adede ulaştı.

İhracat 23,3 milyar dolara ulaştı

Yılın ilk sekiz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 artarak 656 bin 750 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında geriledi. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk sekiz aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 23,3 milyar dolar oldu.

 

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