Alfa’nın efsanesi geri döndü

Alfa Romeo, stil ve sürüş deneyimi açısından şimdiki ve gelecekteki yeteneklerinin gerçek bir “manifestosu” olan “fuoriserie” (sınırlı üretim) 33 Stradale’nin yeniden doğuşunu özel bir etkinlik ile kutladı.

Benzersiz bir zanaatkarlık süreciyle, özel seri olarak ve yalnızca 33 adet üretilen yeni “iki koltuklu” coupé, İtalyan sportmenliğinin sembolü olarak markanın mirasını ve geleceğini birleştiriyor. Müşterilerle ilk toplantılar 2022 Monza Grand Prix’sinde gerçekleşirken, 33 aracın tamamı birkaç hafta içinde satıldı. Yeni 33 Stradale, aktif amortisörlere sahip çift kollu süspansiyonda ve 2.9 V6 motor ile ZF otomatik şanzımanıyla, Alfa Romeo mühendisliğinin en iyi özelliklerini taşıyor. Yeni Alfa Romeo özel versiyonu, 620 HP’nin üzerinde güç üreten V6 çift turbo motorla donatılabiliyor veya 750 HP’nin üzerinde güç üreten bir BEV konfigürasyonuna sahip olabiliyor.

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