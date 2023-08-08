Alfa Romeo Türkiye globalde lider

Dünya genelindeki Alfa Romeo satışları, 2022 yılının ilk yarısına kıyasla yüzde 57 oranında yükseliş gösterirken, Avrupa’da güçlü ve istikrarlı bir büyüme ile bu oran yüzde 100’e ulaştı.

Marka Fransa’da yüzde 123, Almanya’da yüzde 116, İtalya’da ise yüzde 131’lik artışlarla mükemmel iş sonuçlarına imza attı. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde de büyüme istikrarlı bir şekilde devam etti. Bölgedeki yüzde 173’lük artış, 2022’den bu yana devam eden güçlü pozitif trendin sürekliliğine işaret etti. Alfa Romeo’nun kaydettiği başarılı sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye pazarı, büyüme hızında dünya genelinde lider oldu. Türkiye’de Alfa Romeo satışları 33, pazar payı ise 20 kat artış gösterdi. Markanın rekor büyümesinde, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ülkemizde satışa sunulan kompakt SUV Tonale’nin önemli etkisi oldu.

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