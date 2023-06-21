Araba almak da hayal oldu

Otomobil piyasası yaz ayları ve bayramın gelmesiyle birlikte en hareketli günlerini yaşıyor. Özellikle sıfır araç bulmadaki zorluk vatandaşı ikinci ele yöneltirken fiyatlar arasındaki makasın da açılmasına neden oluyor.

Sıfır otomobil ile ikinci el araç arasındaki fiyat açıldıkça açıldı. 6 aylık dönemde sıfır araçlara ortalama yüzde 45 zam gelirken, İkinci el araçlardaki artış yüzde 80’leri geçti. Sıfır km bir araç Ocak’ta 380 bin iken Haziran’da 551 bin, İkinci el bir araç Ocak’ta 460 bin iken Haziran’da 850 bin TL oldu. İkinci ele ayda yüzde 84 oranında zam geldi. Araç fiyatları günden güne artarken vatandaşlar bu durumun sona ermesini bekliyor. Haber Merkezi

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