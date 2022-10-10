Audi TT’ye kutlama

Audi, ikonik modeli TT Coupe’nin 25 yıllık başarı hikayesini sadece 100 adetle sınırlı, çok özel ve yüksek performansa sahip Audi TT RS Coupé Iconic Edition2 modeliyle kutluyor.

İlk olarak 1998 yılında pazara sunulan ve o tarihten bu yana tasarımı ve sürüş performansıyla bir ilham kaynağına dönüşen spor otomobilin RS versiyonu, yine etkileyici performansı ve özellikle de sesiyle dikkat çekiyor.

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