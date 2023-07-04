Avrupa’da en pahalı araç Türkiye’de

2022 yılında 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan bir aracın Türkiye fiyatı 144 Euro oldu.

Türkiye, euro bazında Avrupa’da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke haline geldi. 2022 yılında 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan bir aracın Türkiye fiyatı 144 euro oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye 37 ülke içinde zirvede yer aldı. 2021 yılında AB’de 100’ya alınan bir aracın Türkiye fiyatı 101 euroydu. Türk lirasının Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesiyle araç fiyatları da zamlanıyor. Otomotiv sektöründe görülen dalgalanmalar sonrası Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıkladı. TÜİK ve AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı fiyat düzeyi endeksine göre Avrupa’da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke Türkiye. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 149

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.