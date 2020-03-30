Bal gibi SUV

Honda HR-V, SUV sınıfında rahat sürüş, geniş iç mekan ve konfor isteyenler için cazip bir seçenek. Ayrıca aileden herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir alternatif olarak önünüzde duruyor.

Honda HR-V’nin ilk jenerasyonu 1998 yılında kendini gösterdi. Önden ve dört tekerlekten çekişli idi. CR-V’den küçüktü ve o zamanlarda da SUV özelliklerini gösteriyordu. 2015 yılına gelindiğinde yeni nesli sahneye çıktı. Yakın zamanda ufak da olsa bir makyaj geçirdi. HR-V sınıfında sessiz bir şekilde iddiasını sürdürüyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Honda HR-V 1.5 i-VTEC benzinli Executive versiyonu misafirimiz oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Türkiye yollarına çıktığı günden bu yana en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Honda HR-V, keskin hatlarıyla göze çarpıyor. Tavan çizgisinin eğimim, saklı kapı kolları, coupe’u andıran dinamik görünümü dikkat çekiyor. Sahip olduğu tasarım ile ‘Ben Honda’yım’ diyor. HR-V’nin yenilikçi tasarımında markanın karakteristik ızgarası, geniş hava girişli ön tamponu, geriye doğru uzanan farları ve coupe otomobillere gönderme yapan dinamik gövdesi yer alıyor. Yandan bakınca jantların değişmesi görselliğe katkı sağlamış. Ayrıca aracın daha geniş görünmesine sebep olan ve aracı çevreleyen plastik bantlar gözden kaçmıyor. Arka kısımda küçültülen far grubu ve yatay formlu stop lambaları dinamizmi arttırmış. Buna yeni bagaj kapağı ve yeni spoyler kullanımını da ekleyelim.

İÇTEN BAKINCA

Honda HR-V’nin içine adım atınca beklenenden daha geniş ve kullanışlı bir alan sizi karşılıyor. Açılan cam tavan da buna destek oluyor. İç mekandaki kulanılan Magic Seat teknolojisi dikkati çekerken, yeni sürücü ve ön yolcu koltuğu, oturma minderi ve sırt dayama yeri ile vücuda daha fazla destek sağlıyor. Artan malzeme kalitesinin dikkat çektiği kabin, yeniden yorumlanan iç mekan ve gelişmiş teknolojileriyle HR-V, yeni bir sürüş havası meydana getiriyor. Sahip olduğu arka koltuk sistemiyle de foksiyonel bir alan kullanımı elde ediliyor.

HR-V’nin orta konsolunda yer alan 7 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü dokunmatik tablet ekran üzerinden kumanda edilen sistem pratik ve kolay bir kullanım sunuyor. Ekran üzerinden sosyal erişim ağlarına, Honda Connect, araç bilgi, bluetooht, navigasyon ile güncel bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Gösterge panelinde tüm versiyonlarda sunulan yüksek çözünürlüklü renkli ekran, şık ve dikkat çekici dekoratif döşemeli ön panel, direksiyon simidi üzerinden kesintisiz eğlence için, müzik sistemi ve aktif sürüş için bilgi ekranı size maksimum kolaylık sağlıyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Honda HR-V’nin kaputunun altında 1.5-litre i-VTEC benzinli motora CVT otomatik şanzıman eşlik ediyor. Söz konusu motor 6600 d/d’de 130 HP güç, 4600 d/d’de 155 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı 187 km/s olan aracın, 0-100 km/s hızlanması ise 11.4 saniyed olarak veriliyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 5.3 lt/100 km verilmiş. Testimiz süresince bizim ulaştığımız ortalama değer ise 6.8 lt/100 km oldu. Bu ise oldukça makul bir değer olarak kendini gösteriyor. Motora eşlik eden CVT otomatik şanzıman motor yüksek hızlara ulaştığında canlı. Yüksek devir isteyen yapısı yokuşlarda az da olsa cansız kalıyor. Motorun yüksek devir isteyen yapısı içeriyebiraz gürültü gelmesine sebep oluyor. Yeri gelmişken hız arttığında camlardan içeriye bir miktar rüzgar sesi de alıyor. HR-V’nin konfor noktasında ne şehiriçi ne şehir dışı kullanımlarda tavizi yok. Her türlü yol şartında bunu koruyabiliyor. Yüksek yapısına rağmen yol tutuşu konusunda güven veriyor. Yönlendirme kabiliyeti ise başarılı.

Netice olarak, Honda HR-V, SUV sınıfında sürüşü rahat, geniş iç mekana sahip ve konfor isteyenler için cazip bir seçenek. Ayrıca aileden herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir otomobil olarak da düşünebilirsiniz.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.