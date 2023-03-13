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13 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Başka araçları da şarj ediyor

13 Mart 2023, Pazartesi 11:46
İngiliz otomobil markası MG, bir elektrikli otomobili de şarj edilebiliyor.

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz otomobil markası MG’nin yüzde 100 elektrikli yeni modeli ZS EV, Mart ayı itibarıyla lansmana özel 1.379.000 TL’den satışa sunuldu. Premium özellikleri standart olarak sunmasıyla dikkat çeken yeni ZS EV’nin şehir içinde 591 km’ye varan menzil sunabilmesi ise en çok dikkat çeken özellik olarak öne çıkıyor.  Yeni ZS EV’nin araçtan araca şarj (V2L) özelliği sayesinde elektronik cihazları şarj etmek veya çalıştırmak mümkün olduğu gibi bu özellik ile ZS EV, bir elektrikli otomobili de şarj edilebiliyor. Elektriğin bulunmadığı ortamlarda elektrik enerjisi sağlayan ZS EV, kampçılar ve karavan sahipleri tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor.

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