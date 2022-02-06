Başroldeki hazine avcısı; Tucson

Hyundai’nin C-SUV segmentindeki beğenilen modeli Tucson, “Uncharted” adlı filmde rol alıyor.

“Uncharted”, Hyundai ve Sony Pictures stratejik ortaklığının Spider-Man’dan sonraki ikinci filmi. Amerika başta olmak üzere satışa sunulduğu bütün pazarlarda önemli satış başarısı gösteren Tucson, şimdi de bir Hollywood filminde rol alarak bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Hyundai ve Sony Pictures işbirliği kapsamında rol alan Tucson, filmde Nathan Drake adıyla performans sergileyen ünlü aktör Tom Holland tarafından kullanılıyor. Hyundai Tucson, aynı zamanda, 60 saniyelik TV reklâmlarında da rol alıyor.

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