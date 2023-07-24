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24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bir Çinli daha Türkiye’de

24 Temmuz 2023, Pazartesi 12:04
Otomotiv sektöründe ‘Çin istilası’ gibi tabirlerle Çinli otomotiv markalarının dünya pazarında yükselişine dikkat çekilirken, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah Türkiye pazarına giriş yaptı.

Recep Bozdağ - Yalova
[email protected]

Otomotiv sektöründe ‘Çin istilası’ gibi tabirlerle Çinli otomotiv markalarının dünya pazarında yükselişine dikkat çekilirken, bir marka daha Türkiye pazarına giriş yaptı. Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, Marcar Otomotiv A.Ş.’nin distribütörlüğünde satışa başladı. İlk etapta tamamen elektrikli premium bir SUV olan Free modelini ön siparişe açan Marcar Otomotiv, eylül ayında ilk teslimatları yapmayı planlıyor.

100 km’yi 4.4 saniyede tamamlıyor

İlk olarak Çin pazarında 2021’nin son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022’de Norveç, ardından da Türkiye pazarında yollara çıkıyor. 4905 mm uzunluğu, 1950 mm genişliği ve 1645 mm yüksekliğiyle büyük boy SUV sınıfında bulunan Voyah Free, biri 160 kW gücünde ön aksa, ikincisi 200 kW arka aksa aktarma yapan, toplamda 360 kW (488 HP) sistem gücüne sahip. 720 Nm maksimum tork üreten sistem, Akıllı 4 Çeker Sistemi’nin de katkısıyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlarken, maksimum hızı ise 200 km/s.

Kolay biniş için alçak pozisyona geçiyor

Adaptif havalı süspansiyonları sayesinde zeminden taban yükseliği 118 ile 213 mm arasında değişebilen elektrikli SUV’de, V-Moment olarak adlandırılan konfor yazılımları sayesinde araca yaklaştığınız zaman dikkat çekici aydınlatmalar devreye giriyor, gizli kapı kolları yerlerinden yükseliyor ve araç karoseri, kolay biniş için alçak poziyona getiriliyor. C-NCAP’ten 5 yıldız alan Voyah Free, aktif güvenlik sistemleriyle de öne çıkıyor. Free, ‘Geri Alım Garantisi’ yanı sıra 8 yıl batarya ve 5 yıl otomobil garantisine sahip.

Birçok marka ile görüştük

“Premium segmente Voyah Free ile yeni bir soluk getiriyoruz” diyen Marcar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak, “Ön siparişe açtığımız Voyah Free modelimiz kısa sürede büyük ilgi gördü. Çin’den birçok marka ile görüşmeler yaptık. Bu noktada yeni 

Çin markaları arasından en sürdürülebilir olması sebebiyle Voyah’ı tercih ettik. Çünkü Dongfeng’in devlete bağlı olarak uzun yıllardır otomotiv sektöründe faaliyet göstermesi, bizim karar almamızda önemli bir etken oldu” ifadesini kullandı.

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