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1 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Bizde 1 milyon, Bosna’da 460 bin

31 Ağustos 2023, Perşembe 17:00
Fiyatlarındaki artışların yanında yüksek vergi oranları aracın vergisiz fiyatını geçiyor. Türkiye’de üretilen Fiat Egea’nın yurt içi satış fiyatı, yurt dışı fiyatının iki katından fazla.

Sözcü’nün haberine göre Akademisyen Yüksel Hoş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu araç Egea. Özelliği Türkiye’de üretilmesi. Fiyatı tam 1 milyon lira. Fakat aynı araç Bosna Hersek’te 460.000 lira. Düşünün bakalım, niye? Göbekli tepe gibi tarihin ve medeniyetin ilk başladığı yere sahip olup muhtemelen tekerleğin ilk bulunduğu topraklarda tekerlekli bir araca bu denli para vermek zorunda kalmak da bizim kahrımız” ifadelerini kullandı. Türkiye’de araçlara yüzde 20 KDV oranı uygulanırken, silindir hacmi ve aracın fiyatına göre yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80, yüzde 130, yüzde 150 ile yüzde 220 oranlarında ÖTV uygulanıyor.

Haber Merkezi

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