BMW Group’tan mobilite vizyonu

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarının üreticisi BMW Group yarının dünyasını şekillendirecek bireysel ulaşım vizyonunu ve en yeni modellerini IAA Mobility 2023’te sergileyecek.

BMW Group elektrifikasyon, dijitalizasyon ve döngüsel ekonomi odak alanlarındaki en son gelişmeleri paylaşırken, geleceğin mobilite vizyonuna ışık tutan BMW Vision Neue Klasse’nin yanı sıra BMW, MINI ve BMW Motorrad’ın en yeni modellerinin de dünya prömiyerini gerçekleştirecek. BMW Group’un, elektrikli ürün gamında yer alan BMW iX1, BMW i4, BMW i5, BMW iX ve BMW i7 ile gövde gösterisi yapacağı fuarda lüks sedan segmentinin ilk zırhlı otomobili Yeni BMW i7 Protection, Yeni BMW 5 Serisi’nin plug-in hybrid modeli ve hidrojen yakıt hücreli öncü model BMW iX5 Hydrogen ile Yeni nesil MINI Cooper ve MINI Countryman modelleri dünyaya tanıtılacak.

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