Chery’den Temmuz’da çifte büyüme

Çin’in en büyük otomobil ihracatçısı Chery Group, 13 aydır üst üste elde ettiği 100 bin adet ve üzerinde satış hacmini, temmuz ayında da korudu.

Chery Group, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 14,4 artışla 150 bin 466 araç satışı gerçekleştirdi. Böylece Chery Group, 14 ay üst üste 100 bin satış adedini aşmış oldu. Chery Group, yılın ilk 7 aylık döneminde ise yıllık bazda yüzde 47 artışla toplam 891 bin 895 araç satışına imza attı. Grup bünyesindeki Chery markası, temmuz ayında yıllık yüzde 7,7 artışla 110 bin 296 adet araç sattı. Ocak-Temmuz döneminde satış hacmi, yıllık yüzde 41,3 artışla 649 bin 723 olarak kayıtlara geçti.

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