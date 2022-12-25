Chery Omoda 5, iki ödülle döndü

2023 yılında Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanan Chery OMODA 5, Meksika’nın ulusal otomotiv değerlendirmesi noktasındaki en yetkili mecrası kabul edilen Autoshow TV’nin her yıl düzenlenen otomotiv ödülleri kapsamında “Yılın En İyi SUV’u” ve “Yılın En İyi Orta Boy Crossover Aracı” ödüllerini kazandı.

Meksika’nın %95’ini kapsayan bir medya kuruluşu olan Autoshow TV’nin verdiği prestijli ödüller, Chery OMODA 5 modelinin bilinirliğini ve rakipleri karşısındaki başarısını ispatlıyor.

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.