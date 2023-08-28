Çin Devlet Başkanı kullanıyor

Elektrikli HONGQI E-HS9, bünyesinde Yeniköy Motors ve Aston Martin Türkiye’yi bulunduran D ve D Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından, 8 milyonluk fiyatıyla Ağustos sonu itibari ile Türkiye pazarına sunuluyor.

Çin Devlet Başkanı’nın resmi aracı olan HONGQI, Türkiye’de yeni bir lüks deneyimi sunacak. Çin’in en eski ve en büyük otomobil üreticilerinden biri olan FAW Group tarafından devlet başkanları ve üst düzey devlet görevlileri için lüks segmentte üretilen Hongqi bir SUV modelin sahip olabileceği en lüks iç ve dış tasarımlardan birine sahip olma iddiasında. Hongqi E-HS9 sürüş kolaylığı, konforu ve ileri teknoloji özellikleri ile SUV segmentinde oyunun kurallarını değiştirme iddiasında bulunuyor.

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