Citroen bir ilki gerçekleştirdi

Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X, elektrikli ë-C4 X versiyonuyla birlikte aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu.

Lansmana özel olarak 722 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Citroen C4 X model ailesi, benzinli, dizel ve elektrikli seçenekleriyle pazardaki yerini aldı. Böylelikle Türkiye otomotiv pazarında bir ilki daha gerçekleştiren Citroen, müşterilerin kendilerine en uygun versiyonu seçebilme özgürlüğünü sağlıyor. Konuyla ilgili konuşan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “4 farklı donanım paketi ve özgün tasarımıyla da C4 X ve e-C4 X, müşterilerin bakış açısına göre konumlanan bir otomobil olacak. Yeni modeller, kompakt 4 kapılı otomobil ile kompakt SUV tasarım kodlarının birleştirerek, sınıflararası yepyeni bir tür olarak otomobil severlerin kalbini fethetmek için yollara çıkıyor” dedi. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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