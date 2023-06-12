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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Citroen CEO’su Koskas: Öncelik tanıyacağız

12 Haziran 2023, Pazartesi
Türkiye’de otomotiv basınıyla buluşan Citroen Üst Yöneticisi Thierry Koskas, “Türkiye bizim için ikinci en büyük pazar. Bu demektir ki biz Türkiye’ye hacim ve tahsis açısından ikinci büyüklükteki pazara nasıl davranılırsa öyle davranacağız” ifadelerini kullandı.

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL

Citroen’in yeni CEO’su Thierry Koskas, göreve atanmasının ardından Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Koskas’ın ziyareti kapsamında, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım’ın da katılımıyla İstanbul’da bir basın sohbet toplantısı düzenlendi. Koskas, “Türkiye bizim için ikinci en büyük pazar. Bu demektir ki biz Türkiye’ye hacim ve tahsis açısından ikinci büyüklükteki pazara nasıl davranılırsa öyle davranacağız. Yani Fransa’dan sonra bizim en çok araç sağlayacağımız, en çok hizmet edeceğimiz pazar olacaktır” dedi.

En büyük ikinci ülke

Koskas, Citroen markasının Türkiye’de çok iyi algılandığını belirterek, marka için Türkiye’nin en büyük ikinci ülke olduğunu söyledi. Citroen markası için Fransa’dan sonra Türkiye’den büyük başka hiçbir pazar olmadığına dikkati çeken Koskas, “İşte bu yüzden bu çok önemli bizim için. Türkiye’ye mümkün olduğunca çabuk gelmek istedim. Buradaki işi anlamak, öğrenmek, sonuçları görmek, bu ülkedeki ekiple bir araya gelmek, ekibi nasıl destekleyebileceğimi öğrenmek için ziyaret etmek istedim. Samimi olmam gerekirse, Citroen markası için böylesi olağanüstü sonuçları Türkiye’de görmek çok memnun edici” ifadelerini kullandı.

Avantaj sağlanacak

“İşte benim işim, benim görevim, Citroen’in Türkiye’de daha fazla otomobile kavuşmasını sağlamak” olduğunu söyleyen Citroen CEO’su Koskas, “Senenin ikinci kısmında, daha fazla otomobilin Türkiye’ye tahsis edileceğini göreceksiniz. Aslında bazı kararlar da verdik, örneğin C4 X’in üretildiği İspanya fabrikasında üretimi arttıracağız ve bu doğrudan Türkiye’ye yarar sağlayacak. Aynı zamanda bir de şöyle bir şey yapacağız, üretim hacmini Türkiye ile Avrupa ülkeleri ve belki diğer ülkeler arasında bölüştürdüğümüzde Türkiye’ye avantaj sağlayacağız” dedi.

Ertelenen talep satışları patlattı

Kurdaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Ekipler çalışıyor. Sakince, pazarı durdurmadan, müşteriyi kaybetmeden, zarar vermeden, uygun fiyat pozisyonuna bakarak çalışacağız” dedi. Otomotiv pazarında salgından beri ertelenen bir talep olduğuna dikkati çeken Alkım, “Aslında biz hep Türkiye pazarı 1 milyon seviyesini görmeyi çoktan beridir hak ediyor dedik. Pazarın ilk 5 aylık ritmi bu şekilde giderse 1,3-1,5 milyona ulaşacak gibi görünüyor. Ekonomide herhangi bir daralmaya karşın da ihtiyatlı olmak durumundayız tabii ki. Pazar daralsa bile pazarın 900 binin bir miktar üzerinde olacağını öngörüyoruz” dedi.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

 

 

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