Citroen’den Holidays

Avrupa’daki en büyük ikinci motokaravana dönüşüme uyumlu araç tedarikçisi konumundaki Citroen, 3 Eylül tarihine kadar sürecek Düsseldorf Karavan Fuarı’nda Citroën Type Holidays tanıtımını gerçekleştirerek farklı bir seyahat tecrübesi sunuyor.

Citroen, Type Holidays ile retro dış görünümü modern iç tasarımla birleştiriyor. Yakın zamanda Avrupa’daki Citroen yetkili satıcılarında satılması planlanan “Holidays”, kapsamlı ürün yelpazesiyle, şehir hayatından keyifli bir kaçamak yapmak için konforlu çözümler sunacak.

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