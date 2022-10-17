Citroen e-C4’in özel fiyatı ve hediyesi var

Yeni Citroen C4’ün %100 elektrikli versiyonu e-C4, benzinli C4 ile aynı fiyata müşterilerle buluşuyor.
Herkes için erişilebilir otomobiller üretmeyi amaçlayan Citroen, E-C4 modelini lansmana özel 786.000 TL fiyat avantajı ile Türkiye’de satışa sundu. Elektrikli Citroën e-C4, lansman dönemine özel olarak E-Şarj iş birliğiyle 1 yıllık ücretsiz enerji ve duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyeleriyle ilk müşterilerilerine teslim ediliyor. ë-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor.
(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)