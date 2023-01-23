Citroen’e yeni yılda yeni ödül

Halk oylamasıyla “Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markası” seçildi.

Citroen, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri çerçevesince “Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markası” seçildi. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Citroen olarak yükselişe geçen bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, “Halk oylamasıyla layık görüldüğümüz bu ödül bizi son derece onurlandırdı. Bu kapsamda Marketing Türkiye ekibine, pazar araştırmaları şirketi Akademetre’ye, bize destek veren ajanslarımıza ve bizi bu ödüle oylarıyla layık gören herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” açıklamasında bulundu.

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