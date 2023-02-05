Citroen Oli kendini gösterdi

Citroen, Paris Expo Porte de Versailles’de 1-5 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Rétromobile 2023’de geçmişten günümüze iddialı tasarımlarını sergilerken aynı zamanda konsept otomobili Oli’yi de ilk defa geniş kitlelerle buluşturdu.

Citroën stantında Oli’ye ek olarak, “Asterix and Obelix: The Middle Kingdom” filmindeki konsept savaş aracı, B2 autochenille “Scarabée d’Or” ve marka tarihindeki ikonik araçlar sergilendi.

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