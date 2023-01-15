Cupra, hızlı büyüdü

2022 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 92,7’lik bir büyümeyle 152 bin 900 adet satış gerçekleştiren CUPRA, Avrupa’nın en hızlı büyüyen otomobil markası oldu.

Aynı başarıyı Türkiye’de de gösteren CUPRA, 2022’de yüzde 880 oranında artırarak 2 bin 792 adetlik satış rakamına ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) her yıl düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri’nde de “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” ödülüne layık görüldü.

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