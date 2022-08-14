Dacia’da hedef 500 bininci satış

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Gelecek yıl Dacia markası olarak, Türkiye pazarına girdiğimiz tarih itibarıyla toplamda 500 bininci satışımıza ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de bir başarı hikayesine imza atan Dacia, temmuz ayında gerçekleştirdiği 3 bin 566 adetlik satış ve %8,7 pazar payı ile binek otomobil pazarında dördüncü sıraya yükseldi. Çağdaş, gelecek yıl marka olarak, Türkiye pazarına girdikleri tarih itibarıyla toplamda 500 bininci satışa ulaşmak istediklerini belirtirken, “Duster, segmentini uzun yıllardır domine ederken, Sandero ve Sandero Stepway ise B segmentinde iddialarını ortaya koyuyor. Bunlara ek olarak; yılın son çeyreğinde yeni marka kimliğiyle birlikte lansmanını gerçekleştirmeyi planladığımız 7 koltuklu Yeni Jogger ise binek otomobil pazarında önemli bir boşluğu dolduracak. %100 elektrikli Spring ise en ekonomik elektrikli otomobil olma iddiasıyla bizleri heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

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