"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ekim ayında en çok hangi otomotiv markaları satıldı?

03 Kasım 2022, Perşembe 13:24
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ekimde en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Ford ve Renault şeklinde sıralandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ekim ayına göre yüzde 14,9 artarak 65 bin 222 oldu. Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 47 bin 440 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,5 artışla 17 bin 782 seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 büyüdü.

Toplam pazarda ilk 5 marka

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 198 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 7 bin 654 satışla Ford ve 6 bin 891 satışla Renault takip etti.

Volkswagen (VW) 5 bin 202 satışla dördüncü ve Dacia 3 bin 687 satışla beşinci sırada yer aldı.

En fazla satılan otomobil markaları

Ekim ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 9 bin 85 ile Fiat oldu. Fiat'ı 6 bin 38 satışla Renault ve 3 bin 687 satışla da Dacia izledi.

Hyundai 3 bin 327 satışla dördüncü sırada konumlanırken, VW 3 bin 55 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Ekimde lüks otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Ekim ayında 43 Porsche, 33 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ekim ayında 6 bin 918 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 4 bin 113 satışla Fiat ve 2 bin 147 satışla VW izledi.

Toyota 1.166 satışla dördüncü ve Renault 853 satışla beşinci oldu.

AA

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Etiyopya'daki savaşı bitiren kritik anlaşmanın detayları belli oldu

    6 yılda 20 bin m² hayalet hayalet ağ Çanakkale Boğazı'ndan çıkarıldı

    İngiliz Büyükelçi, Rus Dışişleri'ne çağrıldı: "İngiltere terörist ülke" protestosu

    Nablus'taki İsrail kuşatması kaldırıldı

    Ekim ayında en çok hangi otomotiv markaları satıldı?

    Belize'de Lisa Kasırgası sebebiyle OHAL ilan edildi

    Biden: Seçim sonuçlarını reddedeceğini açıklayanlar ABD'yi kaosa sürükler

    Almanya, yeni Çin politikasını açıkladı

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 85,51

    Japonya: Kuzey Kore 3 füze denemesi yaptı

    'Kuzey Kore, Rusya'ya ''el altından'' mühimmat desteği veriyor'

    'İsrail'in ihlallerini ortaya çıkaracak bir Komite kurulmalı'

    Rusya'nın 'kirli bomba' soruşturulsun talebi reddedildi

    Devler Ligi'nde son 16 belli oldu

    Militarizm AKP ile güçlendi

    Neden Millet İttifakı?

    Twitter, "mavi tik"la 38,4 milyon dolar kazanç elde edebilir

    Antalya- Kumluca açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

    Brezilya'daki yol kapatma eylemleri devam ediyor

    Mevlüde Genç dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 yıllık fiyasko
    Süleyman KÖSMENE

    Paramızı nasıl koruyalım?
    Ahmet BATTAL

    Mahir olmamak her zaman yetmez
    Ali VAPURLU

    Neden Millet İttifakı?
    Mehmet Pekel

    Neden geri kaldık? - 9
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstibdat tekerrür ediyor (1)
    Mikail YAPRAK

    Zamanında ve zemininde konuşmak
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyetin esası; dalkavukluk da, tekebbür de etmemek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kenan Toprakçı

    Adam gibi adam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.