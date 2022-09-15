Elektrikli araç satışları %154 arttı

PwC’nin araştırmasına göre, yılın ilk yarısında küresel bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 81 Türkiye’de ise yüzde 154 artış gösterdi.

PwC’nin strateji danışmanlığı grubu Strategy& PwC Autofacts, küresel ölçekte hazırladığı Elektrikli Araç Satışları İncelemesi’nin 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını yayınladı. Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, bataryalı elektrikli araçlar, bu yılın durgun araç piyasasında en çok tercih edilen araç türü oldu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 32

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.