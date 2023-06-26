Elektrikli Astra ön siparişte

Avrupa’da 2028 itibarıyla tamamen elektrikli bir marka olmayı hedefleyen Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonunu yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Astra modeli, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçiyor. Bu strateji kapsamında, Opel Türkiye, Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik ile ülkemizde başlattığı elektrikli model atağına Astra Elektrik ile devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL’lik kaporayla ön siparişleri alınmaya başlanan elektrikli model, eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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