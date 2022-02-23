Elektrikli heyecan

Tamamen elektrikli otomobillerin kıyasıya mücadele ettiği uluslar arası motor sporları organizasyonu FIA-ETCR’de 2022 yılındaki yepyeni döneminde EMSO Sportif katkıları ile takvimde Türkiye de yer alıyor.

Dünya çapında gerçekleşecek çevreci ve yenilikçi yarış organizasyonlarıyla nefesleri kesecek elektrikli otomobil yarışı organizasyonu FIA Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası’nın 2022 takviminin ikinci ayağı olarak 20-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye yarışının tanıtım toplantısı Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Haliç Tersanesi’nde düzenlendi. Düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer, “Üretimini gerçekleştirdiği markalar ve genç nüfusu ile Avrupa’nın en önemli otomotiv üretim üslerinden bir tanesi olan Türkiye, “Elektrikli Formula” olarak anılan FIA-ETCR’nin heyecanla takip edileceği ülkelerden olacak. EMSO Sportif olarak bu çevreci ve değerli elektrikli otomobil yarış organizasyonunu Türkiye’ye getirebilmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. İstanbul - Aslan Özdemir

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