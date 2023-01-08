Elektrikli Opeller fazla oluyor!

Opel, 2023 yılında elektrikli modelleri ile öne çıkmaya hazırlanıyor.

Kompakt sınıfın en çok satan modeli Astra’nın elektrikli versiyonu ilkbaharda Avrupa’da siparişe sunuluyor. Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe modelleri de yakında pazara sunulacak. Mayıs 2023’te ise ADAC Opel e-Rally Cup üçüncü sezonuna başlayacak. Opel’in, elektrikliye geçiş hamlesine devam ettiğini vurgulayan Opel CEO’su Florian Huettl, “Elektrikli modellerimiz; Corsa-e, Astra-e, Mokka-e ve GSe, 2023 yılında daha da öne çıkan modellerimiz olacaklar. Elektrikli binek araç modellerimiz ve elektrikli hafif ticari araç ürün gamımızla ilgili haberler için bizi izlemeye devam edin” dedi.

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.