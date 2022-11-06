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Elektrikli otomobil satışları yüzde 148,6 arttı

06 Kasım 2022, Pazar 23:59
Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148,6 artışla 4 bin 939'a yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, bu yılın 10 aylık bölümünde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 azalarak 585 bin 752 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 6 azalarak 446 bin 664, hafif ticari araç satışları da yüzde 0,4 düşüşle 139 bin 88 oldu.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarındaki düşüşün sürmesi dikkati çekiyor. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Oto gazlı otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları ise son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti. Birçok üretici, daha önce duyurusunu yaptığı modellerini piyasaya sürmeye başladı.

Benzinli otomobiller ilk sıradaki yerini koruyor

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın 10 ayında benzinli otomobiller 316 bin 109 adetlik satışla birinci, dizel otomobiller ise 74 bin 677 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 43 bin 897 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 7 bin 42 adet ve elektrikli otomobil satışları da 4 bin 939 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ekim 2021'de 312 bin 193 benzinli, 97 bin 110 dizel, 40 bin 820 hibrit, 23 bin 202 oto gazlı ve 1.987 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Dizel satışları azalmaya devam ediyor

Benzinli otomobil satışları, bu yılın 10 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı.

Dizel otomobil satışları yüzde 23,1 ve oto gazlı otomobil satışları da yüzde 69,6 geriledi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 7,5 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 148,6 artış kaydetti.

Hibrit ve elektriklinin payı yüzde 10,9 oldu

Ocak-Ekim 2021'de yüzde 20,4 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,7'ye geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 65,7'den yüzde 70,8'e yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,9'dan yüzde 1,6'ya geriledi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,4'ten yüzde 1,1'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e çıktı.

Veriler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Adet bazında da düşük olmasına karşın satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor.

Son dönemlerde birçok önemli marka da elektrikli otomobillerini Türkiye pazarına sunmuş durumda. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde, Togg'un Mart 2023'te pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.

AA

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