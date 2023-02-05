Elektrikli Skoda’dan dünya rekoru

Skoda, Enyaq iV vRS modeliyle 7 kilometreden uzun bir yol boyunca drift yaparak Guinness Dünya Rekoru listesine girme başarısı gösterdi.

Bonneville Salt Flats’te 2011’de rekor kıran en yüksek hız çalışmasının ardından Skoda, bu kez “Buz Üzerinde En Uzun Sürekli Araç Sürüklenmesi” ve bu rekoru kıran elektrikli unvanıyla birlikte iki Guinness Dünya Rekoru kırarak, toplamda 15 dakika 58 saniye süren sürüşte 39 tur atıldı.

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