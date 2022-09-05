Elektrikli Vision 7S’e dünya lansmanı

Skoda, yeni tasarım dilini, logosunu ve kurumsal kimliğini dünya prömiyeriyle gösterdi.

Yeni tasarım kimliğiyle markanın görünümünü bir sonraki seviyeye taşıyan Skoda, bu değerleri ileriye taşıyan unsurları elektrikli Vision 7S konseptiyle ortaya koydu. Yeni marka kimliği ve logo, önce iletişim materyallerinde kullanılacak ve ardından gelecek yeni modellerde yerini almaya başlayacak. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Elektrifikasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte radikal değişimler yapmak için kusursuz bir zamanlama oldu. Yeni kurumsal kimlik markamızın dijital dünyaya olan yaklaşımını ortaya koyarken yeni tasarım dili ise, Skoda modellerinin önümüzdeki dönemde daha yenilikçi ve daha da fonksiyonel olacağını gösteriyor. Vision 7S ile gelecek tasarım dili markayı daha gençleştirecek ve modernleştirecek” dedi.

Elektrikli atağı

2030 stratejisinin bir parçası olarak yeni tasarım dilini gösteren Skoda, aynı zamanda elektrikli atağını da hızlandırıyor. 2026’ya kadar mevcut elektrikli araçların yanına üç yeni tam elektrikli daha katacak olan Çek marka, bu araçların ipuçlarını VISION 7S konseptiyle verdi. Yeni modeller arasında küçük bir elektrikli otomobilin yanı sıra elektrikli kompakt SUV ve yedi koltuklu bir araç da üretilecek. Yeni modellerle birlikte Skoda’nın Avrupa satışlarında tam elektrikli araçların payı 2030’da yüzde 70’in üzerine çıkacak. Yeni teknolojilerle donatılan tam elektrikli SUV modeli Vision 7S, 89 kWh kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla 600 kilometrenin üzerinde menzil elde edebiliyor.