Elektriklinin lideri

Türkiye’de yılın ilk 7 ayında 17 bin 307 adet yüzde 100 elektrikli araç satılırken, pazarın lider markası MG oldu. Marka, temmuz ayında 758 adet, Ocak-Temmuz’da ise toplam 1697 adet elektrikli modelini tüketiciyle buluşturdu.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verileri göre, 2022 yılının Temmuz ayında 269 adet tam elektrikli araç satılırken, 2023’ün aynı ayında 4 bin 13 adet satış gerçekleştirildi. Ocak ve Temmuz ayını içeren ilk 7 aylık verilere göre de Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarı geçen yıl 2 bin 532 adete ulaşırken, bu yılın aynı aylarında toplam 17 bin 307 adetle satışlarını katladı. Bu veriler neticesinde, söz konusu aylarda yüzde 100 elektrikli otomobil pazarının lideri MG (Morris Garages) markası oldu.

Yüzde 12,59 pay aldı

Doğan Trend Otomotiv tarafından, 2,5 yıl önce Türkiye otomotiv pazarına giriş yapan MG, Temmuz ayında 1820 adetlik satışa imza atarak, toplam satışının 758 adedini elektrikli modelleriyle gerçekleştirdi. Bu satış rakamı da MG’ye temmuz ayının en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası unvanını kazandırdı. MG, yılın ilk 7 aylık döneminde de toplam 5 bin 94 adetlik satışla önemli bir başarıya imzasını attı. 7 aylık dönemde 1697 adet elektrikli MG modeli satılırken, bu rakamla marka pazardan yüzde 12,59 pay alarak zirvede yer aldı.

Tedarik başarıyı getirdi

Bu satış başarını değerlendiren Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Tedarikte yaşadığımız sorunları aşıp bu alandaki gücümüzü arttırdık ve önemli satış rakamlarına imza atmaya başladık. Temmuz ayıyla birlikte elektrikli araç pazarında liderliği elimize aldık. Bir taraftan da müşterilerimize sunduğumuz hem satış hem de satış sonrası hizmetlerinde kaliteyi en üst seviyede tutmak için Türkiye genelinde bayi yatırımlarımız devam ediyor. Sene sonuna kadar MG deneyim noktalarımızın sayısını 32’ye çıkaracağız” dedi.

Marka en çok MG4 sattı

Yılın ilk 7 aylık döneminde MG satışlarının 5 bin adedin üzerine çıktığını söyleyen Soysal, “Geçen yılı toplamda 1627 adet araç satışıyla tamamlamıştık. Bu senenin ilk 7 ayında ise geçen yılın toplamından 3 kat fazla araç satışı gerçekleştirdik. Bu nedenle yıl sonu için hedefimizi ikiye katlayarak 10 bin adedin üzeri olarak revize ettik. İlk 7 aylık dönemde en çok satan elektrikli modelimiz 968 adetle MG4 oldu. Ağustos ayında Marvel R modelinin de satışına başlayarak elektrikli araç pazarındaki iddiamızı daha da artıracağız” şeklinde konuştu.