En çok Opel satılan 2. ülkeyiz

Opel Türkiye, Mayıs ayında ulaştığı 10 bin 671 adetlik satış rakamıyla tarihinin en yüksek aylık satışına ulaştı.

Mayıs 2023’de Opel Mokka, hem B-SUV hem de elektrikli araç pazarının zirvesinde yer alırken; Corsa ve Astra kendi segmentlerinde yerli rakiplerinin ardından ikinci sırada konumlandı. 2022 yılını 36 bin 725 adetle kapattıklarını söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, “Geçen yıl toplamda yaptığımız satış adedine bu yılın ilk 5 ayında büyük oranda yaklaştık. Mayıs ayını 10 bin 671 adet satışla kapatarak 20 senedeki en yüksek satış rakamımıza ulaştık. Bu adetler bizi mayıs ayında yüzde 9,6 gibi başarılı bir pazar payına götürdü. Mayıs ayındaki bu performansımız bizi Almanya’nın ardından en çok Opel satılan ülke konumuna yükseltti” dedi.

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