‘En çok satan’ unvanını korudu

2022’de 10 milyondan fazla araç satan Toyota, rakibi Volkswagen’i geçerek dünyanın en çok otomobil satan markası oldu.

Toyota şirket verilerine göre, 2022’de 10 milyondan fazla araç satan rakibi Volkswagen’i geçerek dünyanın en çok otomobil satan markası oldu. Marka, Covid-19 pandemik kısıtlamaları nedeniyle sektörü rahatsız eden tedarik zinciri kısıtlamalarına rağmen 2022’de üst üste üçüncü kez dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu. Toyota, yıl boyunca yaklaşık 10,5 milyon araç sattı. Satışlar, yan kuruluşları Daihatsu ve Hino Motors’un satışlarını içeriyordu. S&P Global Mobility, Toyota’nın 2023’te Alman otomobil üreticisinin 7,99 milyon araç satışına karşı 10,4 milyon hafif araç satışıyla Volkswagen üzerindeki liderliğini korumaya devam edeceğini tahmin ediyor.

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