“En İyi Aile Otomobili” seçildi

Opel’in kompakt sınıfta yer alan başarılı modeli Astra, yeni nesliyle beğeni toplamaya devam ediyor.

Her yıl İngiltere’de düzenlenen Business Car Ödülleri’nde “2022 Yılının En İyi Aile Otomobili” seçilen yeni Opel Astra çekici tasarımı, rekabetçi konumu ve sunduğu katma değerler açısından jürinin övgüsünü aldı.

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