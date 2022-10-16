Enerji, maliyetleri arttıracak

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, otomotivde, enerji fiyatlarının ve doğalgazda yaşanan arz sıkıntısının önemli sonuçlarından birinin maliyet artışlarına yol açacağını söyledi.

İstanbulda düzenlenen bansın toplantısında konuşan Eroldu, zorlu bir küresel gündemden geçtiklerini belirtirken, hem Avrupa hem de dünyanın birçok yerinde global seviyede etki oluşturan birçok sorunun olduğu bir çeyrek yaşadığımıza ve yaşamaya devam edeceğimize dikkat çekti.

Enerji talebi ve güvenilirliği noktasında Avrupa’da sıkıntıların olduğunu belirten Eroldu, “Türkiye’de enerji konusunda Avrupa benzeri risklerin olmadığı bir ortamdayız. Böyle olunca iki sanayi gerçeği aslında birbiriyle tam örtüşmeyecek. Öyle bir periyot olacak. Enerji fiyatlarının veya enerji güvenilirliğinin ve doğalgazda yaşanan arz sıkıntısının bir önemli neticesi de maliyet artışlarına yol açması. Bunun otomotivde de üretim maliyetlerine yansıdığını rahatlıkla görüyoruz. Hammaddeden dolayı bir artış baskısı vardı şimdi de enerjinin tetiklediği enflasyondan dolayı ikinci bir maliyet artış dalgası sözkonusu. Ayrıca, son çeyrekte riskli konulardan bir tanesi de çelik ve alüminyum gibi, enerji yoğun sektörlerde kısmi duruş risklerinin çok fazla gündeme gelmeye başlaması. Böyle bir durum ayrıca bizi önümüzdeki aylar için endişelendiriyor” şeklinde konuştu.

İstanbul - Yasin Aydın