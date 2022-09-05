Enerji zamları etiketlere yansımaya başladı

EPDK’nın sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8, BOTAŞ’ın sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 49,5 zam yapması sonrası artan maliyetler üreticiyi zora soktu. Son yapılan zamlarla otomotiv üretiminde enerji maliyeti yüzde 15’e kadar çıktı.

Enerjide zam lideri olduk

Zam üstüne zam...Kış çok zor geçecek

Sektör yetkilileri, artan maliyetlerin birkaç ay içerisinde araç fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, ithal araçlara yönelik fiyat avantajında da makasın daralacağını vurguluyor. Yapılan yüksek zammın ihracatta da pazar kaybettirecek boyutta olduğu dile getiriliyor.

Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre, Türkiye’de otomobil üretiminde 2021’de yüzde 5 olan enerji maliyeti, elektrik ve doğalgaza gelen son zamlarla yüzde 15’e kadar çıktı. Yerli üreticiler, artan maliyetlerin birkaç ay içerisinde araç fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Enerjiye yapılan yüksek zammın ihracatta ise pazar kaybettirecek boyutta olduğu vurgulanıyor. Enerji zamları hazır giyim sektörüne hammadde sağlayan sektörlerde ürün fiyatlarına yansımaya başladı. TGSD Başkanı Ramazan Kaya, girdilerde yüzde 15-20’ye varan artışlar yaşadıklarını söyledi. TTTSD Başkanı Canpolat da sanayicinin vergi yükünün Avrupa’da olduğu gibi azaltılması gerektiğini, aksi halde kapanmaların yaşanacağını dile getirdi.