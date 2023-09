Explorer İstanbul’dan da geçecek

Ford elektrikli otomobil devriminde vites büyütürken, dünyanın her ülkesini ziyaret eden tarihteki en genç macera tutkunu Lexie Alford, 8 Eylül Cuma günü heyecan dolu #Charge Around The Globe(#Şarjlı Dünya Turu) projesi için yeni ve tamamen elektrikli Ford Explorer ile yola çıktı.

Dünyadaki her ülkeyi ziyaret eden en genç kişi olarak tarihe geçen gezgin Lexie Alford, altı kıtada gerçekleşecek, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30 ülkeyi kapsayacak bu iddialı dünya turu, 100 günden kısa bir sürede 28.000 kilometreden fazla yol kat ederek şarj altyapısını ve insan dayanıklılığını en üst düzeyde test edecek. Bu iddialı dünya turunun bir ayağı da Türkiye; Lexie 13 Eylül’de İstanbul’dan da geçerek serüvenine devam edecek.

