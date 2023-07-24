Fiat 500e ile otomobilde abonelik başlıyor

Son 4 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomotiv markası olan Fiat, 500e modeli ile başlattığı abonelik iş modeli ile bir ilk gerçekleştirilerek, otomobil kiralama sisteminde de ezber bozuyor.

SIXT iş birliği ile hayata geçen yeni otomobil abonelik sistemi ile farklı sektörlerde uygulanan abonelik modellerinde olduğu gibi otomobil kullanımında da kolaylık ve esneklik sağlıyor. Yeni model kapsamında, kullanıcılar abonelik süresi boyunca sabit bir ücret karşılığında araç aboneliklerini başlatabilecek ve diledikleri zaman, ek bir bedel ödemeden aboneliklerini sonlandırabilecekler. Aboneliklerini başlatmak isteyen kullanıcılar; FIAT Türkiye’nin resmi web sitesi fiat.com.tr’deki Mobilite Menüsü altından başvurabilecek ya da FIAT’ın online satış kanalı, onlinefiat.com.tr üzerinden beğendikleri 500e modeli için rezervasyonlarını oluşturabilecek. Fiat 500’ün, yeni ve tamamen elektikli versiyonu 500e yenilikçi bir kullanım deneyimi de müşteriyle buluşacak.

Okunma Sayısı: 127

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.