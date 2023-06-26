Fiat Connect mobilitenin merkezinde

TOFAŞ Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan, değişen mobilite ihtiyaçlarına en uygun mobilite çözümlerini sunduklarını, bunun merkezinde Fiat Connect uygulamasının olduğunu söyledi.

Recep Bozdağ - İstanbul

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Tofaş, dönüşen müşteri ihtiyaçlarına yönelik teknoloji tabanlı mobilite çözümleri ile uçtan uca ve en iyi müşteri deneyimini hedeflerken, Mobilite Çözümlerinin merkezinde yer alan Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulaması Fiat Connect, yeni fonksiyonlarla zenginleşerek, müşterilere ek faydalar sunmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak İstanbul’da basın mensuplarına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan, “Tofaş, müşterileri için en iyi değeri ve mobilite çözümlerini oluşturan lider otomotiv şirketi olma vizyonu ile hareket ediyor” dedi. Mobilite kapsamını her geçen gün daha yukarıya taşıyacaklarına da değinen Erdoğan, “Bağlanabilirlik teknolojisi kapsamındaki çalışmalarımız 2017 yılında ‘Fiat Connect’ ile başladı. Tofaş Arge’de geliştirilen, Fiat Connect ile ülkemizde ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştırmamız mümkün oldu” diye konuştu.

Fiat Connect’e akıllı saat ile erişim: Fiat Connect, 65 bin bağlantılı araç parkı ile Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik mobil uygulaması olarak öne çıkarken, uzaktan kapı açma kapama, araç sağlığı bilgisi, ambulans hizmeti, kaza noktaları uyarısı gibi pek çok katma değerli fonksiyonun yanına giyilebilir teknolojilerin en yaygını olan akıllı saatler ile de buluştu.

Her markadan filo müşterisi faydalanıyor

Erdoğan, filolar için de, “Şirket araçlarının tüm operasyonel verilerini tek ekranda toplayan mobil ve web tabanlı Connect Filom uygulaması, filodaki araçların tüm verilerini analiz edip, raporlamalarını gerçekleştirirken, parka kayıtlı tüm araçların takibinin tek ekrandan yapılmasına da imkân sağlıyor. Connect Filom ile müşteriler, geleneksel filo yönetimi uygulamalarından farklı olarak, donanım yatırımı yapmadan, kiralama yöntemiyle, bağlantılı bir filoya sahip olabiliyor” dedi. Bu arada, Fiat Connect, ikinci elde aracının değerini öğrenmek ve aracını satmak isteyen kullanıcılar için de kolaylık ve fayda sağlıyor.