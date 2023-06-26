"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Fiat Connect mobilitenin merkezinde

26 Haziran 2023, Pazartesi 02:34
TOFAŞ Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan, değişen mobilite ihtiyaçlarına en uygun mobilite çözümlerini sunduklarını, bunun merkezinde Fiat Connect uygulamasının olduğunu söyledi.

Recep Bozdağ - İstanbul
[email protected]

Tofaş, dönüşen müşteri ihtiyaçlarına yönelik teknoloji tabanlı mobilite çözümleri ile uçtan uca ve en iyi müşteri deneyimini hedeflerken, Mobilite Çözümlerinin merkezinde yer alan Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulaması Fiat Connect, yeni fonksiyonlarla zenginleşerek, müşterilere ek faydalar sunmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak İstanbul’da basın mensuplarına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan, “Tofaş, müşterileri için en iyi değeri ve mobilite çözümlerini oluşturan lider otomotiv şirketi olma vizyonu ile hareket ediyor” dedi. Mobilite kapsamını her geçen gün daha yukarıya taşıyacaklarına da değinen Erdoğan, “Bağlanabilirlik teknolojisi kapsamındaki çalışmalarımız 2017 yılında ‘Fiat Connect’ ile başladı. Tofaş Arge’de geliştirilen, Fiat Connect ile ülkemizde ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştırmamız mümkün oldu” diye konuştu.

Fiat Connect’e akıllı saat ile erişim: Fiat Connect, 65 bin bağlantılı araç parkı ile Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik mobil uygulaması olarak öne çıkarken, uzaktan kapı açma kapama, araç sağlığı bilgisi, ambulans hizmeti, kaza noktaları uyarısı gibi pek çok katma değerli fonksiyonun yanına giyilebilir teknolojilerin en yaygını olan akıllı saatler ile de buluştu. 

Her markadan filo müşterisi faydalanıyor

Erdoğan, filolar için de, “Şirket araçlarının tüm operasyonel verilerini tek ekranda toplayan mobil ve web tabanlı Connect Filom uygulaması, filodaki araçların tüm verilerini analiz edip, raporlamalarını gerçekleştirirken, parka kayıtlı tüm araçların takibinin tek ekrandan yapılmasına da imkân sağlıyor. Connect Filom ile müşteriler, geleneksel filo yönetimi uygulamalarından farklı olarak, donanım yatırımı yapmadan, kiralama yöntemiyle, bağlantılı bir filoya sahip olabiliyor” dedi. Bu arada, Fiat Connect, ikinci elde aracının değerini öğrenmek ve aracını satmak isteyen kullanıcılar için de kolaylık ve fayda sağlıyor.

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Genel Sekreter Rusya'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyor"

    Yunanistan'daki genel seçimde son durum?

    ABD, "Yeşil Hat" dışında İsrail'le bilimsel ve teknolojik işbirliğini durdurdu

    Avrupa en hızlı ısınan kıta oldu

    Fiat Connect mobilitenin merkezinde

    Yemenliler çok zor durumda

    Ukrayna: İsrail "apaçık Rus yanlısı" pozisyon alıyor

    Et fiyatları daha da artacak

    Açlık sınırı yeni asgari ücreti de aştı

    Yolsuzluktan tutuklandı

    Afet bölgesinde üreticilere destekler artırılmalı

    Muhalefete çağrı: İttifak büyümeli

    Günde 6 milyon ton ekmek çöpe gidiyor

    ABD istihbaratı: Biliyorduk

    Wagner, Rostov-Na-Donu'dan ayrıldı

    Bayramda yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

    1.6 milyon Hacı adayı

    Kızamık vak’aları niye arttı?

    Komisyon Silivri’de toplansın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yolsuzluktan tutuklandı
    Genel

    Muhalefete çağrı: İttifak büyümeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mithat Paşa’nın kesik başı
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban bağışı için son gün
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    Ali FERŞADOĞLU

    Canavar siyasetten ebediyen kaçmalı
    İlimdar Kaya

    Semayı ağlattı Ahmet Akçay
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Seçimin muhasebesi
    M. Said ZEKİ

    Aff-ı umumî ve barış ve bayram

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.