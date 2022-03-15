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16 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ford Otosan uluslararası oldu

15 Mart 2022, Salı
Türk otomotiv sanayii şirketi Ford Otosan, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Avrupa’nın en büyük ticari araç üssünün sahibi Ford Otosan, bu anlaşma ile uluslararası bir üretim şirketi haline gelirken, üretim kapasitesini 900 bin aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Ford Otosan Craiova fabrikasında tasarımını ve mühendisliğini kendisinin yaptığı Yeni Nesil Courier aracını ve tam elektrikli versiyonunu üretecek.

Ayrıca, hali hazırda Craiova’da üretilen Ford Puma ve Ford Puma’nın yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 lt benzinli EcoBoost motorların üretimini gerçekleştirecek.  Ford Otosan geçtiğimiz yıl otomotiv sanayinin elektrikli dönüşümüne liderlik etme misyonuyla, Kocaeli’de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirileceği, 20,5 milyar TL’lik yeni yatırımını da açıklamış, bu kapsamda 210 bin araçlık yeni kapasite ekleyeceğini açıklamıştı.

Haber Merkezi

 

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