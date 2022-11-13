Ford Türkiye, İstanbul Tuzla’da düzenlediği basın toplantısında her ölçekteki ticari müşteriye üretkenliklerini artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek için çözümler sunmaya odaklı Ford Pro’yu tanıttı.

Profesyonel ticari araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayacak olan Ford Pro iş modeli insiyatifi, bu kapsamda ticari araçlar için yazılım, şarj, servis ve finansman hizmetlerini bir arada sunacak. Aynı zamanda filolardaki elektrikliye geçişi de kolaylaştıracak. Toplantıda açıklamalarda bulunan Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Bağlantılı teknolojilere ve kullanıcı odaklı tasarımlara sahip olan yeni nesil araçlarımız, Ford Pro Hizmetlerinin gerçekleşmesi aşamasında önemli bir itici güç olacak. Yenilikçi ürün gamımız en yeni ticari üyesi de yerli Ford E-Transit olacak. Bu kapsamda bayilerdeki dönüşüm sürecini başlattık. 2023 yılında tüm bayilerimiz elektrikli araçlarımıza hizmet verecek noktaya gelecek” dedi. İSTANBUL - RECEP BOZDAĞ

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