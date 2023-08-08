Fransa'dan sonra en fazla biz sattık

Temmuz ayını 8 bin 148 adetlik satış ve yüzde 7,2’lik pazar payıyla kapatan Peugeot Türkiye, tüm zamanların en iyi temmuz ayı sonucuna imza atarken aynı zamanda tarihindeki en iyi ilk 7 ay sonucunu elde etti.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Peugeot Türkiye için geçtiğimiz temmuz ayı rekorlarla tamamlandı. Temmuz ayı sonu itibarıyla Peugeot markası olarak gelmiş geçmiş en yüksek toplam satış adetine ulaşarak bir rekor kırdık. Yılın geride bıraktığımız bu periyodunda elde ettiğimiz 49 bin 40 adetlik toplam satışla, sene sonu için hedeflediğimiz rekor satış rakamına doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz satış başarısıyla Fransa’nın ardından dünyada en fazla Peugeot satılan ülke olmayı da başardık” diye konuştu.

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